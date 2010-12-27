Болельщики ЧМ-2018 смогут сфотографироваться с 3D-копией Льва Яшина

Увидеть виртуальные двойники легендарного советского голкипера можно будет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны.

Во время ЧМ-2018 болельщики смогут сфотографироваться с 3D-копией Льва Яшина. Виртуальных двойников легендарного советского вратаря расставили на 12 стадионах в 11 городах страны. В их числе московский "Спартак" и Большая спортивная арена "Лужники", а также стадионы Санкт-Петербурга, Казани, Сочи, Нижнего Новгорода, Самары, Волгограда, Ростова-на-Дону, Калининграда, Екатеринбурга и Саранска. Об этом сообщается на сайте Мэра Москвы.

С 14 по 15 июля цифровые копии можно будет поймать при помощи смартфона. Оказавшись в нужном месте, необходимо запустить приложение Histars и найти двойника футболиста. Цифровой Яшин находится на расстоянии до 50 метров, а в некоторых локациях и до нескольких сотен метров от указанной точки. Фигуру можно поворачивать на 360 градусов, приближать и удалять. Кроме стадионов, двойники вратаря появятся в парках "Зарядье" и "Сокольники", в парке Горького и Таганском парке.

Лев Яшин — это легендарный советский голкипер, игравший за московское "Динамо" и сборную СССР. По версии ФИФА, он лучший вратарь XX века. В 1956 году Лев Иванович стал олимпийским чемпионом, в 1960 году — чемпионом Европы, в 1963 году он получил "Золотой мяч".

Ранее мы писали, что Лев Яшин появится в команде легенд в FIFA 18.

Фото: официальный сайт Мэра Москвы