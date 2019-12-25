У бизнесмена нашли склад оружия в рамках дела о расстреле Шенгелии

В его квартире обнаружили около тысячи патронов и пуль, десятки единиц оружия.

В Петербурге прошли обыски в рамках расследования уголовного дела об убийстве авторитетного предпринимателя Бадри Шенгелии. В квартире у 62-летнего подозреваемого, генерального директора торговой сети рыболовных магазинов нашли целый склад огнестрельного оружия и патронов.

Как стало известно Piter.TV, в результате обыска были изъяты около тысячи различных патронов и пуль, пистолеты "Беретта" и "Кольт", самодельный пистолет из частей ТТ, Smith & Wesson, оружие, переделанное из учебного "Стрижа", Walter Pro, переделанный автомат АКС74 и другое. Экспертиза показала, что все это оружие пригодно для стрельбы.

Отметим, что обыск в квартире предпринимателя провели еще в августе. Однако оценку найденному дали только в ноябре. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении огнестрельного оружия. Причастность подозреваемого к убийству Шенгелии не подтвердилась. С предпринимателя взяли подписку о невыезде.

Напомним, черный Mercedes Бадри Шенгелии расстреляли на Новоприозерском шоссе во Всеволожском районе Ленобласти. Машина съехала в кювет. После по иномарке произвели еще не менее шести выстрелов. От полученных ранений бизнесмен скончался в салоне автомобиля. Адвокат Сергей Афанасьев отмечал, что у Шенгелии было много недоброжелателей, поэтому он редко передвигался без телохранителей и сам обычно не садился за руль.

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