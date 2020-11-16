Суд заключил под стражу мужчину, который ударил ножом подростка на проспекте Пятилеток

Трагедии избежать удалось. Несовершеннолетнему оказали помощь.

Невский районный суд постановил заключить под стражу мужчину, который несколько раз ударил подростка предметом, похожим на нож. Обвиняемый оставил вопрос о мере пресечения на усмотрение суда. Об этом 16-го ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Было установлено, что вечером 14-го ноября 2020 Андрей Михайлов у дома №2 по проспекте Пятилеток умышленно нанес ранения 16-летнему жителю Петербурга. Он попал ему в грудь и в оба плеча. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. После этого злоумышленник скрылся, его разыскивала полиция.

Мужчину задержали в одной из квартир на улице Коллонтай. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Михайлов останется под стражей до 14 января 2021-го года.

Видео: Piter.TV