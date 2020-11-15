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Конфликт с применением ножа на Пятилеток попал на видео

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Полиция ищет злоумышленника.

Стали известны подробности инцидента, который произошел накануне вечером на проспекте Пятилеток в Петербурге.  Неизвестный мужчина ударил ножом 16-летнего молодого человека. Подростка госпитализировали, а друзья несовершеннолетнего пытались оказать ему первую помощь. 

Раскрылись новые подробности истории. Как рассказал Piter.tv источник в правоохранительных органах, информацией поделился один из друзей молодого человека. Он отметил, что компания праздновала день рождения друга и гуляла по улице. Прыгнув по луже, брызги дождевой воды задели неизвестного мужчину, который двигался на велосипеде навстречу. Возник словесный конфликт, один из молодых людей применил газовый баллончик, а мужчина достал нож и ранил им их 16-летнего товарища. 

Пострадавший учился в Академии управления городской средой, градостроительства и печати. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данному факту проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника, отметили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобоасти.

Видео: Piter.tv

Теги: камера наблюдения, молодежь, преступления, пятилеток
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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