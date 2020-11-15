Конфликт с применением ножа на Пятилеток попал на видео

Полиция ищет злоумышленника.

Стали известны подробности инцидента, который произошел накануне вечером на проспекте Пятилеток в Петербурге. Неизвестный мужчина ударил ножом 16-летнего молодого человека. Подростка госпитализировали, а друзья несовершеннолетнего пытались оказать ему первую помощь.

Раскрылись новые подробности истории. Как рассказал Piter.tv источник в правоохранительных органах, информацией поделился один из друзей молодого человека. Он отметил, что компания праздновала день рождения друга и гуляла по улице. Прыгнув по луже, брызги дождевой воды задели неизвестного мужчину, который двигался на велосипеде навстречу. Возник словесный конфликт, один из молодых людей применил газовый баллончик, а мужчина достал нож и ранил им их 16-летнего товарища.

Пострадавший учился в Академии управления городской средой, градостроительства и печати. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данному факту проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника, отметили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобоасти.

Видео: Piter.tv