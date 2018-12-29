Бизнесмен из Псковской области лишился "Лексуса" за 7,3 миллиона

Черную иномарку увезли со стоянки у гостиницы "Вероника" на улице Генерала Хрулева, дом 6.

У предпринимателя из Псковской области угнали в Петербурге иномарку за 7,3 миллиона рублей. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Черный Lexus 570 увезли со стоянки у гостиницы "Вероника" на улице Генерала Хрулева, дом 6. Предположительно, его угнали с 17 до 19 часов 3 января. В полицию обратился 37-летний владелец иномарки - бизнесмен из города Пустошка Псковской области. Он занимается организацией перевозок.

Стоимость машины составляет 7 миллионов 240 000 рублей. Полиция уже просматривает записи с камер видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что у борца за безопасность дорожного движения угнали автомобиль.

Фото: pixabay.com