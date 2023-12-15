У берегов Йемена захватили болгарское судно

Компания-владелец судна не может связаться с 18 моряками.

У берегов Йемена местные хуситы захватили болгарское судно, на борту которого находился экипаж в составе 18 человек. Известно, что вечером 14 декабря они самостоятельно рассказали об атаке на судно Maersk. В ноябре 2023 года радикалы пообещали препятствовать движению кораблей в Израиль в ответ на события, происходящие в секторе Газа. Таким образом сухогруз "Руен", принадлежащий компании "Болгарский морской флот" (БМФ) и ходивший под флагом Мальты, захвачен у берегов Йемена. Инцидент зафиксирован примерно в 380 морских милях (около 700 километрах от берега), вблизи острова Сокотра в Аравийском море.

Болгарское национальное телевидение уточняет, что в настоящее время никакой связи с экипажем нет,. Среди экипажа находятся восемь граждан Болгарии, остальные — из Мьянмы и Анголы. Сейчас власти корабля ведут переговоры с компетентными международными органами. Сотрудники агентства морских торговых операции Великобритании заявили о том, что получили сообщение о сигнале бедствия с корабля, на борт которого поднялись неизвестные лица.

Новая морская линия открылась между Петербургом и Юго-Восточной Азией.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт Новости