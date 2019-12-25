В четверг, 16 апреля, стало известно о том, что у Юнтоловского заказника поймали мусоровоз, сбросивший отходы. Об этом сообщают в пресс-службе комитета по природопользованию.
Как оказалось, водитель сбрасывал глину и цемент рядом с Юнтоловским заказником. На транспортное средство наложили арест. Составлен административный протокол.
Отмечается, что водителю грозит штраф до 250 тысяч рублей. В настоящее время, на месте сброса отходов проводится уборка.
Ранее мы сообщали о том, что суды Петербурга зарегистрировали 24 материала за невыполнение региональных ограничений.
Фото:pixabay
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