По факту нарушения был составлен административный протокол на водителя.

В четверг, 16 апреля, стало известно о том, что у Юнтоловского заказника поймали мусоровоз, сбросивший отходы. Об этом сообщают в пресс-службе комитета по природопользованию.

Как оказалось, водитель сбрасывал глину и цемент рядом с Юнтоловским заказником. На транспортное средство наложили арест. Составлен административный протокол.

Отмечается, что водителю грозит штраф до 250 тысяч рублей. В настоящее время, на месте сброса отходов проводится уборка.

Ранее мы сообщали о том, что суды Петербурга зарегистрировали 24 материала за невыполнение региональных ограничений.

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