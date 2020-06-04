У Всеволожского УМВД по вопросам миграции выстроилась очередь

В четверг, 4 июня, жители Всеволожска столпились у здания УМВД по вопросам миграции. В распоряжение Piter.TV попала видеозапись происходящего.
Большинство граждан не соблюдают "масочный" режим, некоторые пришли с детьми. Как передает корреспондент, массовое скопление возникло даже не смотря на то, что все они записались на прием через портал Госуслуг.
Внутри здания возникла еще большая давка. Люди пытаются пройти в порядке живой очереди.
Ранее мы рассказали о том, что дорожный комитет намерен привлечь к ответственности "светофорного маньяка" в Ломоносовском районе.
Видео: Piter.TV
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