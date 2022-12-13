У "Волковской" начался ремонт дома по программе "Доступное жилье"

После капитального ремонта в доме будет 31 квартира: 8 квартир-студий, 11 однокомнатных и 12 двухкомнатных квартир с чистовой отделкой.

В жилом доме на Задворной улице, дом 2, начались работы по комплексному капремонту в рамках программы "Доступное жилье". До конца 2023 года дом будет готов к заселению семей городских очередников. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Повелия.

По программе "Доступное жилье" от сноса и разрушения сохраняются признанные аварийными дома. Городские очередники могут приобрести в них квартиры по льготной стоимости. Они оплачивают первоначальный взнос в размере 10% от стоимости жилья, а на оставшиеся 90% получают беспроцентную рассрочку на 20 лет.

Дом на Задворной улице построен в 1955 году, раньше это было общежитие для сотрудников треста "Строймеханизация". Сейчас в доме идут работы по возведению внутренних перегородок в помещениях, обустройству и монтажу оконных блоков, бетонированию подоконных ниш.

После капитального ремонта в доме будет 31 квартира: 8 квартир-студий, 11 однокомнатных и 12 двухкомнатных квартир с чистовой отделкой.

Фото: Piter.tv