У Трампа заметили проблемы с дыханием после выписки

Врачи заподозрили у политика осложнения после заражения коронавирусом.

У Дональда Трампа заметили проблемы с дыханием после выписки. Журналисты из The Mirror опубликовали видео с американским президентом. На кадрах видно, что политик затруднено дышит. Ему сложно было захватывать воздух в тот момент, когда он стоял на балконе Белого дома. Опрошенные СМИ врачи заявили, что заподозрили у Трампа осложнения, вызванные COVID-19. На это указывает тот факт, что пациент "наполнял легкие сильнее, чем обычно".

Напомним, что утром 6 октября Дональд Трамп выписался из военного госпиталя имени Уолтера Рида под Вашингтоном. В учреждении политик пробыл три дня с момента появления информации о его заражении. Президент вышел на улицу к журналистам в медицинском маске.

Трамп записал видеообращение из Белого дома, призвав не бояться коронавируса.

Видео: YouTube / BBC