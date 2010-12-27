У ТРК "Лондон Молл" петербурженка стала случайной жертвой перестрелки

Около ТРК "Лондон Молл" в молодую девушку попала пуля, предназначенная для другого человека.

В Невском районе Петербурга молодая девушка словила случайную пулю в голову. Местная жительница шла с подругой мимо ТРК "Лондон Молл", когда неожиданно оказалась в центре перестрелки. В результате Виктория получила ранение ви упала на асфальт. Ее сопровождающая также легла лицом на землю чтобы не травмироваться. Именно она вызвала на место медиков скорой помощи.

По рассказу пострадавшей, она ждала такси по улице Коллонтай, 3 около 22 часов вечера. Вблизи нее пронеслись неизвестные. Они с оружием в руках гнались за мужчиной. Одна из пуль, попала в лоб случайной свидетельнице событий. Сначала Виктория услышала громкий хлопок, после этого схватилась руками за голову - из нее текла кровь. Ее подруга помогла петербурженке вернуться в торговый центр, где они дождались медиков.

Врачи сообщают, что здоровью и жизни Виктории сейчас ничто не угрожает. Однако, на лбу останется шрам - докторам пришлось наложить несколько швов на рану. Девушке повезло отделаться "легким" испугом. По сведениям от ГУ МВД по региону, информации о перестрелке в данном районе не поступало.

Фото: Pixabay.com, Вконтакте

