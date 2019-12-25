У петербургского дачника украли квадроцикл

В воскресенье, 3 мая, в полицию Выборга обратился 38-летний петербуржец. Мужчина заявил, что с его участка, расположенного в СНТ "Спутник", угнали квадроцикл. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
Хозяин транспорта подчеркнул, что вор прокрался на участок, скрутив болт на откатных воротах. Квадроцикл не новый, поэтому у него имеются "особые приметы": неработающий ближний свет и трещина на одном из порогов.
Преступника уже разыскивают.
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Фото: Pixabay
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