У петербургского дачника украли квадроцикл

Вор прокрался на участок, скрутив болт на откатных воротах.

В воскресенье, 3 мая, в полицию Выборга обратился 38-летний петербуржец. Мужчина заявил, что с его участка, расположенного в СНТ "Спутник", угнали квадроцикл. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Хозяин транспорта подчеркнул, что вор прокрался на участок, скрутив болт на откатных воротах. Квадроцикл не новый, поэтому у него имеются "особые приметы": неработающий ближний свет и трещина на одном из порогов.

Преступника уже разыскивают.

Ранее мы писали, что неизвестные угнали залоговый Land Rover на Фаворского.

Фото: Pixabay