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У "Невской ратуши" построят десятиэтажный дом с подземной стоянкой
Сегодня, 21:44
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У "Невской ратуши" построят десятиэтажный дом с подземной стоянкой

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Градостроительная комиссия Петербурга одобрила проект строительства.

В Смольном согласовали строительство жилья у "Невской ратуши". Об этом 1 февраля пишет "Деловой Петербург". 

Планируется, что построят 10-этажный дом с подземной парковкой. Градостроительная комиссия Петербурга одобрила проект строительства. Застройщик может построить ЖК площадью более чем 12 кв. м. При этом он должен передать городу землю площадью в один гектар, а также встроенное помещение площадью более 90 квадратных метров для нужд администрации района.
Также компании необходимо выполнить работы по капитальному ремонту детского сада № 49 и благоустройству территории.

Ранее в ЗакСе Петербурга Вишневский попросил отобрать у депутата Зверева флажок Z. Вишневский напомнил, что использование патриотических элементов на официальных мероприятиях противоречит правилам.

Фото: Piter.tv
 

Теги: дом, невская ратуша, парковка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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