У "Невской ратуши" построят десятиэтажный дом с подземной стоянкой

Градостроительная комиссия Петербурга одобрила проект строительства.

В Смольном согласовали строительство жилья у "Невской ратуши". Об этом 1 февраля пишет "Деловой Петербург".

Планируется, что построят 10-этажный дом с подземной парковкой. Градостроительная комиссия Петербурга одобрила проект строительства. Застройщик может построить ЖК площадью более чем 12 кв. м. При этом он должен передать городу землю площадью в один гектар, а также встроенное помещение площадью более 90 квадратных метров для нужд администрации района.

Также компании необходимо выполнить работы по капитальному ремонту детского сада № 49 и благоустройству территории.

Ранее в ЗакСе Петербурга Вишневский попросил отобрать у депутата Зверева флажок Z. Вишневский напомнил, что использование патриотических элементов на официальных мероприятиях противоречит правилам.

Фото: Piter.tv

