У Марсова поля подмыло набережную Мойки

Гранитной стене набережной ущерба нет.

В Петербурге подмыло набережную Мойки. Это произошло накануне на участке между Марсовым полем и Летним садом. Местные жители заметили, что вода нанесли территории около второго Садового моста значительный урон. Там образовался откос. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург". Ремонт данного участка запланирован только в 2021 году. В "Мостотресте" добавили, что уклон действительно есть, но он не влияет на гранитную стенку самой набережной.

По мнению экспертов, такая ситуация возникла из-за непосредственной близости коллектора и канализационного колодца. Сейчас на участке проводятся проектно-изыскательные мероприятия. Капитальные работы начнутся спустя полтора - два года.

Ранее снос деревьев на канале Грибоедова остановили после обращения активистов.

Фото: Piter.tv

