У "Газпром-Арены" неизвестный ударил ножом прохожего

Мужчина доставлен в Елизаветинскую больницу.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 13 марта в полицию поступил звонок.

Сообщалось, что у станции метро "Старая деревня" лежит человек с ножевым ранением.

Полиция приехала на место происшествия. Мужчина был доставлен в Елизаветинскую больницу в состоянии средней тяжести.

По словам потерпевшего, около стадиона "Газпром-Арена" его ударил ножом неизвестный.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все детали случившегося.

Ранее мы сообщили, что шумного нетрезвого петербуржца ударили ножом на Маршала Захарова.

Фото: Pixabay

