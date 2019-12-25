У "Газпром-Арены" неизвестный ударил ножом прохожего

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 13 марта в полицию поступил звонок.
Сообщалось, что у станции метро "Старая деревня" лежит человек с ножевым ранением.
Полиция приехала на место происшествия. Мужчина был доставлен в Елизаветинскую больницу в состоянии средней тяжести.
По словам потерпевшего, около стадиона "Газпром-Арена" его ударил ножом неизвестный.
Сейчас сотрудники полиции выясняют все детали случившегося.
Ранее мы сообщили, что шумного нетрезвого петербуржца ударили ножом на Маршала Захарова.
Фото: Pixabay
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