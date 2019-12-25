У порядка 50 сотрудников Мариинской больницы подтвердился коронавирус

Точное число заразившихся пока не могут назвать.

В воскресенье, 26 апреля, информацию о диагнозе COVID-19 у порядка 50 сотрудников Мариинской больницы подтвердил изданию "Фонтанка" официальный представитель больницы.

В больнице уточнили, что не могут взять анализы у всех двух тысяч сотрудников. Успели взять только у основной массы. Точное число заразившихся назвать не могут, потому что в в больницу поступали не продиагностированные пациенты из других стационаров.

Известно, что стационар Мариинской больницы перепрофилирован: все пациенты полностью были переведены в другие стационары.

Ранее мы писали, что Смольный подготовит поимённый список врачей, которые скончались от коронавируса.

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