У 18-летнего петербуржца нашли 4 пакета амфетамина

В Петербурге у 18-летнего гражданина нашли крупную партию наркотиков.

В Петербурге 29 ноября 2017 года в 15.30 нарядом группы задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Выборгскому району был задержан 18-летний петербуржец, у которого нашли четыре пакетика амфетамина. Об этом сообщили в персс-службе управления вневедомственной охраны.

Сотрудники вневедомственной охраны обнаружили возле дома №4 по Неженской улице подозрительного гражданина, который совершал закладки с наркотиками во дворе дома. Так, гражданин был задержан и доставлен в 19 отдел полиции. Далее, в присутствии понятых, у мужчины были изъяты 4 полиэтиленовых пакетика с порошкообразным веществом. Позже экспертизой было установлено, что вещество в пакетиках – амфетамин.

По данному факту возбуждено угловное дело по статье "Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств или психотропных веществ.