УСБ полицейского главка в Петербурге вышло само на себя

Сотрудник подозревается в посредничестве во взятке.

В Петербурге задержан оперативник, просивший деньги у своего бывшего наставника. По данным "Фонтанки.ру", в преступлении обвиняется капитан УСБ. Он зашел в кабинет экс-майора с предложением о взятке. Инцидент произошел утром 3 декабря. Под внимание правоохранительных органов попал 33-летний капитан полиции Роман Вартанов. В офисе на Жуковского у него изъяли 300 тысяч рублей и отвезли в Следственный комитет по набережной реки Мойки. На данный момент петербуржцу вменяют требование взятки. Мужчина планировал получить деньги за трудоустройство бывшего майора полиции Анненкова. Экс-оперативника должны были пристроить в уголовный розыск.

Напомним, что ранее Анненков ушел с работы по собственному желанию. Около трех лет назад он покинул должность заместителя по оперативной работе в 57 отделе полиции Выборгского района. Стоит добавить, что именно он принимал на работу в то время Вартанова и даже некоторое время его курировал. Позже его воспитанник заявил, что имеет на Анненкова компромат и предложил передать ему взятку, чтобы оперативника восстановили на работе.

Сейчас в отношении Вартанова возбуждено уголовное дело по статье за посредничество во взятке.

Ранее Piter.tv писал о том, что генпрокурора РФ попросили проверить транспортную реформу Петербурга на коррупцию.

Фото: Piter.tv

