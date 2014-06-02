В УФСИН отказались предоставлять безглютеновую диету художнице Скочиленко

Диета необходима девушке по медицинским показаниям.

В УФСИН по Петербургу и Ленобласти прокомментировали условия содержания художницы Александры Скочиленко, которая была арестована за замену ценников в супермаркете. Информация, по версии следствия, содержала в себе фейки о действиях ВС РФ.

Сейчас Александра Скочиленко находится в СИЗО №5. Накануне ее навестила адвокат Яна Неповиннова. По ее словам, состояние Александры за последнюю неделю ухудшилось. Она живет в камере с 18 людьми. Девушке по медицинским показаниям требуется безглютеновая диета, однако она так и не смогла ее получить. Из-за этого Скочиленко почти нечего есть.

Действующими нормативными документами уголовно-исполнительной системы в настоящее время не предусмотрено предоставление отдельного или индивидуального питания для лиц, которые нуждаются в безглютеновом питании. получила комментарий пресс-служба регионального УФСИН "Фонтанка".

В ведомстве также отметили, что арестованные могут получать посылки и передачи. Их количество для женщин в следственном изоляторе не ограничено. Скочиленко, по словам пресс-службы, пока никто ничего не передавал. По информации адвоката, передачи были, но они почему-то не дошли до СИЗО.

Суд арестовал Александру Скочиленко до конца мая.

Фото: ВКонтакте / Саша Скочиленко