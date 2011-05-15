Российские силовые структуры на территории Луганской Народной Республики задержали трех подростков, состоявших в запрещенной радикальной группировке. Из мести несовершеннолетние злоумышленники теракт против своих сверстников. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ РФ по ЛНР. В надзорном ведомстве добавили, что подозреваемые также намеревались заложить взрывчатку в одном из местных храмов.

Трое несовершеннолетних... осуществляли подготовку к совершению терактов по мотивам мести в отношении обучающихся одного из образовательных учреждений, а также объекта религиозного культа. УФСБ РФ по ЛНР

Ради координации незаконно деятельности фигуранты расследования использовали закрытый чат в Telegram. Там размещались материалы и медиафайлы с подробными инструкциями по изготовлению взрывного устройства, самодельного оружия, а также находились инструкции по совершению террористических актов и сокрытию следов преступления от полиции. У одного из подростков силовики изъяли самодельную взрывчатку и оружие. Сейчас в отношении подозреваемых ведутся уголовные дела по части 1 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 205, части 2 статьи 205.5 за приготовление к террористическому акту и участие в деятельности организации, которая признана террористической в России.

ФСБ посоветовала дружественным России странам купировать работу Британского совета.

Фото: Piter.tv