УФАС требует вернуть перевозчиков на вокзал на Обводном канале

Санкт-Петербургской управление ФАС выдвинуло требование ГУП "Пассажиравтотранс" вернуть перевозчиков на Обводный канал

УФАС предупреждает ГУП "Пассажиравтотранс" и требует пустить перевозчиков обратно на автобусный вокзал на Обводном канал, сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе рассмотрения дела, возбужденного в отношении «Пассажиравтотранса», установлено, что в 2016 и 2017 годах компания направила перевозчикам, единственным начальным и конечным остановочным пунктом у которых является автовокзал на Обводном, уведомительные письма о расторжении в одностороннем порядке ранее заключенных договоров. Также было сообщено, что в случае не заключения договора по новой форме, перевозчики не смогут воспользоваться услугами автовокзала", — рассказали в УФАС.

Ранее в августе текущего года "Пассажиравтотранс" прервал продажи билетов на рейсы отдельных перевозчиков и запретил им допуск к вокзальному обслуживанию. УФАС пришло к выводу, что подобные действия содержат признаки навязывания монополистом невыгодных условий договора.

"УФАС предупреждает ГУП "Пассажиравтотранс" о необходимости до 31 января возобновить оказание услуг перевозчикам на условиях ранее действующих договоров, включая условия вокзального обслуживания и доложить об исполнении предупреждения в антимонопольный орган", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что к середине сентября текущего года от договоров отказались 11 перевозчиков из порядка сотни, часть из них стали организовывать посадку/высадку в окрестностях автовокзала и у станции метро "Обводный канал".