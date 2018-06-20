УФАС: конкурс на создание экопарка в Петербурге следует провести заново

Выбранная компания-подрядчик не подходила к требованиям конкурса. Также заказчик нарушил закон о контрактной системе.

В Приморском районе создание экопарка временно откладывается. Причиной такого решения стало постановление петербургского УФАСа. надзорное ведомство нашло нарушение в проведении конкурса. В результате итоги аукциона на строительством отменили.

Напомним, что стоимость контракта составила 1,2 миллиарда рублей. Заказчиком экопарка выступает Центр комплексного благоустройства. Организация ранее признала победителем тендера "Профстрой Северо-Запад". Специалисты рассказали, что внеплановая проверка показала, что компанию допустили к конкурсу ошибочно.

В документации установлены требования к товарам, вводящие участников закупки в заблуждение и не позволяющие надлежащим образом сформировать заявку на участие в закупке добавили в УФАСе

Таким образом, нарушен закон о контрактной системе. На данный момент антимонопольное ведомство заявило, что участникам необходимо подать заявки на конкурс заново. Информацию об этом следует распространить представителям ЦКБ.

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Фото: Piter.tv