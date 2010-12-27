Антимонопольщики нашли нарушения в заявках на новогоднее оформление Петербурга

Несколько жалоб было отклонено.

Заявки Смольного на новогоднее оформление петербургских улиц попали под прицел сотрудников Федеральной антимонопольной службы. В частности, специалисты рассмотрели жалобы четырех коммерческих компаний, которые в той или иной мере были не согласны с результатами конкурсов, проводимых "Городских центром рекламы и праздничного оформления". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате УФАС поддержала только две жалобы, одну из которых частично. Так, специалисты согласились с претензиями ООО "Техмаш". Представители компании заявили, что ГРКЦМ незаконно отклонил их заявку на украшение световыми композициями Литейного, Загородного и Владимирского проспектов, а также улицы Марата. Антимонопольщики распорядились заново провести отбор по 5-миллионного аукциону.

Также УФАС частично выступила на стороне компании ЗАО "Волгобалт Медиа" по вопросу 3-миллионого аукциона. ГРКЦМ искал подрядчика, который оборудовал бы Петербург световыми консольными композициями, размещаемыми на опорах освещения. Организатор конкурса установил требования к товарам, которые могут быть определены только после испытаний. Данные предписания нарушают закон о контрактной системе (44-ФЗ). Однако ошибки в закупке не могут влиять на результаты торгов. Поэтому конкурс будет продолжен.

Другие две жалобы, полученные от ООО "Луч" и ООО "Завод металлоконструкций", поддержки со стороны УФАС не получили.

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