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Тюрьму в Обухово оштрафовали на 150 тысяч рублей из-за пожарной безопасности
Сегодня, 16:01
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nastya960

Тюрьму в Обухово оштрафовали на 150 тысяч рублей из-за пожарной безопасности

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Представитель ИК-6 не явился в суд на слушание.

ФКУ ИК-6 УФСИН России по Петербургу и Ленобласти привлекли к административной ответственности за пожарную безопасность. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Тюремщики получили штраф в 150 тысяч рублей за повторное не устранение  нарушений по пожарной безопасности. Руководство колонии должно было выполнить предписание пожарного инспектора до 2 июня. В тюрьме не работают средства пожарной сигнализации и системы оповещения, также сети внутреннего противопожарного водопровода попросту не работают.

Представитель ИК-6 не явился в суд на слушание.

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Фото: Piter.TV

Теги: обухово, суд, тюрьма
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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