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Тюменские правоохранители выявили 16 нарушений миграционного законодательства

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В отношении девяти задержанных иностранцев, у которых отсутствовали документы с разрешением на проживание в РФ, составили протоколы.

Тюменские правоохранители выявили 16 нарушений миграционного законодательства в ходе проведенного рейда. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, сотрудники полиции посетили ряд кафе и торговых павильонов, расположенных в областном центре. В отношении девяти задержанных иностранцев, у которых отсутствовали документы с разрешением на проживание в РФ, составили протоколы. Решением суда они будут выдворены с территории страны.

Отмечается, что двум иностранцам, привлеченным к ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности в РФ и нарушение режима пребывания или въезда, назначено наказание в виде штрафа. В отношении еще пяти человек также составлены административные протоколы.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения в помещении банка.

Видео: УМВД по Томской области

Теги: задержание, нарушение миграционного законодательства, полиция, тюмень
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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