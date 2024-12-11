В отношении девяти задержанных иностранцев, у которых отсутствовали документы с разрешением на проживание в РФ, составили протоколы.

Тюменские правоохранители выявили 16 нарушений миграционного законодательства в ходе проведенного рейда. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, сотрудники полиции посетили ряд кафе и торговых павильонов, расположенных в областном центре. В отношении девяти задержанных иностранцев, у которых отсутствовали документы с разрешением на проживание в РФ, составили протоколы. Решением суда они будут выдворены с территории страны.

Отмечается, что двум иностранцам, привлеченным к ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности в РФ и нарушение режима пребывания или въезда, назначено наказание в виде штрафа. В отношении еще пяти человек также составлены административные протоколы.

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Видео: УМВД по Томской области