Twitter отметил видео Трампа как "специально обработанный медиафайл"

Соцсеть считает, что CNN распространяет отредактированную видеозапись.

Twitter отметил видео Дональда Трампа как "специально обработанный медиафайл". Ранее президент СШа опубликовал в своем аккаунте ролик, созданный телеканалом CNN. Видео представляет собой фрагмент трансляции, на котором темнокожий мальчик убегает от белого ребенка. Запись сопровождается титрами: "Испуганный малыш убегает от ребенка-расиста". Авторы видео обвиняют другие СМИ в распространении ложных сведений и показывают, "как все было на самом деле".

Социальная сеть Twitter считает, что ролик представляет собой вирусное видео, которое появилось в Интернете в сентябре 2019 года. Тогда многие журналисты написали о том, что ролик отредактирован и смонтирован с"фейковыми" комментариями CNN.

Twitter скрыл твит Трампа о Миннеаполисе из-за "героизации насилия".