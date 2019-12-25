Twitter не будет продвигать учетные записи и твиты с ярлыками прогосударственных СМИ.

Twitter начал маркировать аккаунты СМИ и журналистов, связанных с государством, а также страницы сотрудников дипломатических ведомств.

Как сообщает блог социальной сети, эта мера поможет пользователям понять, какую страну представляет аккаунт во время обсуждения геополитических вопросов.

Метки отображаются в профиле аккаунта, а также в его твитах и ретвитах. Она содержит информацию о государстве, с которым связан аккаунт. Страницы сотрудников дипломатических ведомств будут помечены флагом страны, аккаунты СМИ и работающих в них журналистов — трибуной.

Сейчас новые значки отображаются только в учетных записях из пяти стран, которые являются постоянными членами Совета безопасности ООН. Это Китай, Франция, Россия, Великобритания и США. В будущем метки будут ставиться аккаунтам и из других стран.

В России их получили ТАСС, РИА Новости, RT и главный редактор агентства Маргарита Симоньян. При этом у "Радио Свобода", которое финансируется властями США, ярлыка нет. В соцсети объяснили, что государственные медиа с независимой политикой метку получать не будут.

Twitter не будет продвигать учетные записи и твиты с ярлыками прогосударственных СМИ.

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