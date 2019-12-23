Андрей Звягинцев представит в Петербурге книгу "Сценарии жизни / Киносценарии". Под обложкой там впервые собраны все сценарии его кинофильмов. Книга уникальна и тем, что тексты сопровождают комментарии и режиссерские пометки и рисунки.
После успешных картин "Левиафан" и "Нелюбовь" Звягинцев начал разработку над двумя новыми проектами: о ленинградской блокаде и о богатом россиянине, живущем у Средиземного моря. Однако столкнулся с отсутствием госфинансирования и нежеланием частных инвесторов и продюсеров вкладываться в фильмы, которые могут принести неприятности.
Последний фильм Звягинцева "Нелюбовь" (2017), как и предыдущие работы, получил премии и призы многих международных кинофестивалей. Журнал Rolling Stone включил единственную российскую картину "Елена" (2011) в топ-50 лучших фильмов мирового кинематографа последнего десятилетия.
Место: клуб "Морзе", Кожевенная линия, 40
Билеты: от 1200 рублей
Творческий вечер кинорежиссера Андрея Звягинцева
На встрече в клубе "Морзе" Звягинцев презентует новую книгу и вступит в диалог с публикой о своем творчестве.
Андрей Звягинцев представит в Петербурге книгу "Сценарии жизни / Киносценарии". Под обложкой там впервые собраны все сценарии его кинофильмов. Книга уникальна и тем, что тексты сопровождают комментарии и режиссерские пометки и рисунки.
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