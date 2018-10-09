Турнир по дзюдо пройдет без зрителей из-за COVID-19

Турнир посвящен памяти заслуженного тренера России Анатолия Рахлина.

В понедельник, 26 октября, стало известно, что VIII Традиционный юношеский турнир по дзюдо памяти пройдет в закрытом формате из-за пандемии коронавируса, сообщили организаторы.

Турнир пройдет 31 октября на "Тинькофф Арене" в Петербурге. Главными участниками станут 13 и 14-летние спортсмены. Медали разыграют в девяти весовых категориях у юношей и семи у девочек.

Коронавирус сказался также на географии участников. В этот раз участие примут представители клубов из Башкирии, Крыма, ЯНАО, Архангельской, Волгоградской, Калининградской, Костромской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Псковской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Ярославской областей, Краснодарского края, а также из Донецкой Народной Республики. Желающие могут наблюдать за соревнованиями на сайте турнира rakhlincup.ru с 10 утра.

Напомним, что турнир по дзюдо памяти заслуженного тренера России Анатолия Рахлина проводят Петербурге с 2013 года.

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