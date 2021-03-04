В полицию поступил звонок о заминировании достопримечательности.

Туристов эвакуировали из Тадж-Махала из-за угрозы взрыва. Об этом сообщили местные журналисты из издания Hindustan Times со ссылкой на заявление представителя правопорядка Шив Рам Ядава. Известно, что около тысячи человек пришлось покинуть территорию мавзолея в индийском городе Агра штата Уттар-Прадеша.

Известно, что в полицию позвонил неизвестный человек, который рассказал, что достопримечательность заминирована. Сейчас комплекс оцеплен. Представители службы безопасности проверяют его.

Мы получили информацию из диспетчерской, что им позвонил человек и сказал, что в Тадж-Махале хранится бомба, которая скоро взорвется. Проверка безопасности проводится вокруг Тадж-Махала. Шив Рам Ядав, представитель полиции

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Видео: Twittwer/AftabAhmed, khudro manush