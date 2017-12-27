Туристы почти 10 часов не могут вылететь из "Пулково" во Вьетнам

Пассажиры авиакомпании Pegas Fly сообщили Piter.tv, что с полуночи дожидаются отправления своего рейса в Нячанг, Вьетнам. По предварительным данным, самолет задержали из-за технической неисправности.

В петербургском аэропорту "Пулково" пассажиры рейса IK 2785 до Нячанга (Вьетнам) почти десять часов ждут отправления самолета. Им объявили, что лайнер компании Pegas Fly не полетит из-за технической неисправности.

Оказавшиеся в затруднительной ситуации люди рассказали Piter.tv, что самолет вечером прилетел с поломкой. В условиях аэропорта ее устранить оказалось невозможно. Поэтому рейс отложили.

Изначально туристы должны были отправиться во Вьетнам с полночь (00.05), теперь вылет назначен на десять часов. Однако туристы сомневаются, что их отправят в это время. В электронном табло "Пулково" рейс значится задержанным, а нового времени отправления не обозначено.

По отелям туристов разместили в пять часов утра. До этого они ожидали решения в аэропорту.

Видео: Piter.tv