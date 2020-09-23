  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:24
154
matveyvn
Код вставки плеера

Турчак избран первым вице-спикером Совета Федерации

0 0

Аналогичную должность занял сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин.

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак избран первым заместителем председателя верхней палаты парламента. Решение было принято в среду на первом пленарном заседании.

Также аналогичную должность занял сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин.

Ранее Валентина Матвиенко пообещала, что состав Совета Федерации существенно обновится. Об этом председатель верхней палаты парламента России заявила во время выступления на пленарном заседании. Она отметила, что в стране появится около 20 новых сенаторов по итогам прошедшего дня голосования, которое состоялось 13 сентября.

Видео: Youtube/Совет Федерации

 
Теги: парламент, совет федерации, турчак
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии