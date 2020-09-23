Турчак избран первым вице-спикером Совета Федерации

Аналогичную должность занял сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин.

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак избран первым заместителем председателя верхней палаты парламента. Решение было принято в среду на первом пленарном заседании.

Также аналогичную должность занял сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин.

Ранее Валентина Матвиенко пообещала, что состав Совета Федерации существенно обновится. Об этом председатель верхней палаты парламента России заявила во время выступления на пленарном заседании. Она отметила, что в стране появится около 20 новых сенаторов по итогам прошедшего дня голосования, которое состоялось 13 сентября.

Видео: Youtube/Совет Федерации