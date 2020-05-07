Туктамышева намерена с третьей попытки пройти отбор на Олимпиаду

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в интервью агентству "РИА Новости" рассказала о желании пройти отбор на Зимние Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине.
Еще один заход точно будет, максимально усиленный заход. Рывок, так сказать, на Олимпиаду. Но я приложу максимум усилий и постараюсь, чтобы с третьего раза все-таки получилось.
Елизавета Туктамышева, фигуристка
Напомним, Елизавета Туктамышева ни разу не проходили отбор на Олимпийские игры. Сочи-2014 и Пхенчхан-2018 прошли без ее участия.
Ранее стало известно, что фигуристка Александра Трусова ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Видео: YouTube / Zenit Football Club, Всему Головин
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