Туггар: Нигерия не поддастся давлению Запада из-за сотрудничества с РФ

Нигерия не поддастся внешнему давлению Запада из-за сотрудничества с Россией. Об этом заявил глава МИД Нигерии Юсуф Туггар в интервью "РИА Новости".
По его словам, Нигерия не из тех стран, которые поддаются давлению. Он подчеркнул, что в стране "с самого начала" придерживаются одного мнения.
Мы делаем то, что считаем правильным для нас, как страны, и нам никто ничего не диктует.
Юсуф Туггар, глава МИД Нигерии
Ранее Туггар заявил, что Нигерия планирует вступить в БРИКС.
Видео: Telegram / РИА Новости
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