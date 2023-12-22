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Туггар: Нигерия не поддастся давлению Запада из-за сотрудничества с РФ

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По его словам, Нигерия не из тех стран, которые поддаются давлению.

Нигерия не поддастся внешнему давлению Запада из-за сотрудничества с Россией. Об этом заявил глава МИД Нигерии Юсуф Туггар в интервью "РИА Новости".

По его словам, Нигерия не из тех стран, которые поддаются давлению. Он подчеркнул, что в стране "с самого начала" придерживаются одного мнения.

Мы делаем то, что считаем правильным для нас, как страны, и нам никто ничего не диктует.

Юсуф Туггар, глава МИД Нигерии

Ранее Туггар заявил, что Нигерия планирует вступить в БРИКС.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: запад, нигерия, россия, сотрудничество, юсуф туггар
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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