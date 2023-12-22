Нигерия планирует вступить в БРИКС, заявил глава МИД страны

Юсуф Туггар прибыл в Россию с официальным визитом.

Нигерия намерена подать официальное заявление на вступление в БРИКС после проведения необходимых мероприятий внутри государства. Соответствующей информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился местный министр по иностранным делам Юсуф Туггар. Иностранный чиновник находится в Москве в рамках рабочего визита. Африканец отметил значимость присутствия вице-президента Нигерии Кашима Шеттима в Южно-Африканской Республике на последнем саммите БРИКС, так как власти заинтересованы в принятии страны в БРИКС. По словам главы МИД, этого решения они ждут с нетерпением.

Мы намерены сделать это. В Нигерии совещательная демократическая система. Таким образом, до принятия таких мер, как правило, осуществляется активное взаимодействие с различными заинтересованными группами и различными внутренними органами. Юсуф Туггар, глава МИД Нигерии

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости