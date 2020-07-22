Двое мужчин скончались от передоза в подъезде на Юнтоловском проспекте

Трупы направили в морг для установления точной причины смерти.

Полиция Петербурга проводит проверку по факту гибели двух мужчин в Приморском районе. Об этом стало известно Piter.TV.

Двух мужчин 35 лет нашли в состоянии наркотического опьянения между 4 и 5 этажом в подъезде на Юнтоловском проспекте. По предварительной информации, они скончались от передоза. Личность одного из погибших удалось установить. Им оказался житель Петербурга 1986 года рождения. Другой имеет европейский тип лица, был одет в куртку бежево-зеленого цвета, темную вязаную шапку, черные штаны, черные кроссовки с белой подошвой.

Трупы направили в морг для установления точной причины смерти. С места происшествия изъяли шприц, два мобильных телефона, следы рук неизвестного.

Ранее мы писали, что в подвале на Караваевской нашли труп неизвестного мужчины.

Фото: Piter.TV