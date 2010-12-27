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В квартире на улице Васенко нашли тело жестоко убитого петербуржца
Сегодня, 9:39
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Alena_Zinovieva
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В квартире на улице Васенко нашли тело жестоко убитого петербуржца

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На теле мужчины обнаружили многочисленные ранения.

Утром 14 августа в одной из квартир на улице Васенко нашли труп жестоко убитого петербуржца. Сотрудники полиции обнаружили на теле мужчины многочисленные ранения. Убитым оказался 46-летний житель Северной столицы.

В настоящее время тело петербуржца доставлено в морг. Там проведут экспертизу и установят точную причину смерти. В свою очередь сотрудники правоохранительных органов начали расследование происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Курортном районе мужчина выпал с балкона 10-го этажа.

Фото: pixabay.com

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Теги: труп в квартире , убийство , убили петербуржца
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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