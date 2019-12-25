Труп женщины с ушибами на голове нашли в воде у Канонерской косы

Труп в 10 метрах от берега увидели полицейские во время патрулирования.

Тело женщины было обнаружено накануне вечером на пляже в районе Канонерской косы. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Труп в 10 метрах от берега увидели полицейские во время патрулирования. Тело переместили на берег, на голове погибшей были обнаружены небольшие вмятины.

На вид погибшей 45-50 лет. На ней были джинсы, полуботинки и футболка, на шее висел крестик. Труп направили в морг для определения причины смерти.

Ранее обгоревшее тело найдено на месте пожара в Ленобласти.

Фото: Piter.tv