Обгоревшее тело найдено на месте пожара в Ленобласти

Спасатели обнаружили труп после тушения пожара в Волховском районе.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Ленинградской области, вечером 23 мая и в ночь с 23 на 24 мая произошло три техногенных пожара в разных районах.

В 19:10 поступил вызов из Всеволожского района: в массиве Дунай, СНТ Монолит, горел частный дом. Для тушения пожара площадью 35 квадратных метров были задействованы две единицы техники и восемь членов специализированной пожарно-спасательной части. Огонь был потушен в 20 часов 8 минут. О пострадавших не сообщается.

В 20:23 поступило сообщение о крупном пожаре в массиве Пупышево, СНТ Онега: огонь охватил хозяйственные постройки и частный дом на площади 119 квадратных метров. 12 пожарных трудились над тушением огня до 21:42. Согласно данным полиции, с места пожара был госпитализирован с ожогами мужчина, а при осмотре места пожара был обнаружен сильно обгоревший труп. Проводятся мероприятия по опознанию и выяснению обстоятельств произошедшего.

В 04:26 о пожаре сообщили жители массива Восход, СНТ Приозерное. Горели хозяйственные постройки; общая площадь возгорания составила 44 кв.м., 2 бригады пожарных из восьми человек потушили огонь в 05:30. О пострадавших не сообщается.

Ранее фрагменты тел были найдены после пожара в коммунальной квартире в Петербурге.

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