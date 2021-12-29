В 3-комнатной квартире в Ленобласти нашли труп мужчины с простреленной головой

На месте происшествия нашли предсмертную записку.

Вечером 10 февраля обратился житель Ленобласти и рассказал, что обнаружил труп брата с простреленной головой. Об этом стало известно Piter.TV.

Тело 44-летнего мужчины нашли в 3-комнатной квартире на улице Партизанской в деревне Радофинниково Тосненского района. С места происшествия изъяли охотничье ружье, предсмертную записку, патроны. Оружие не было зарегистрировано на умершего.

В настоящий момент выясняются обстоятельства смерти мужчины.

Ранее на территории "Газпрома" в Каменке нашли труп охранника с ранами на голове, руках и ногах.

Фото: Piter.TV