В 3-комнатной квартире в Ленобласти нашли труп мужчины с простреленной головой

Вечером 10 февраля обратился житель Ленобласти и рассказал, что обнаружил труп брата с простреленной головой. Об этом стало известно Piter.TV.
Тело 44-летнего мужчины нашли в 3-комнатной квартире на улице Партизанской в деревне Радофинниково Тосненского района. С места происшествия изъяли охотничье ружье, предсмертную записку, патроны. Оружие не было зарегистрировано на умершего.
В настоящий момент выясняются обстоятельства смерти мужчины.
Ранее на территории "Газпрома" в Каменке нашли труп охранника с ранами на голове, руках и ногах.
Фото: Piter.TV
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