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В 3-комнатной квартире в Ленобласти нашли труп мужчины с простреленной головой
Сегодня, 9:04
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В 3-комнатной квартире в Ленобласти нашли труп мужчины с простреленной головой

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На месте происшествия нашли предсмертную записку.

Вечером 10 февраля обратился житель Ленобласти и рассказал, что обнаружил труп брата с простреленной головой. Об этом стало известно Piter.TV.

Тело 44-летнего мужчины нашли в 3-комнатной квартире на улице Партизанской в деревне Радофинниково Тосненского района. С места происшествия изъяли охотничье ружье, предсмертную записку, патроны. Оружие не было зарегистрировано на умершего.

В настоящий момент выясняются обстоятельства смерти мужчины.

Ранее на территории "Газпрома" в Каменке нашли труп охранника с ранами на голове, руках и ногах.

Фото: Piter.TV

Теги: огнестрельное ранение, труп
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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