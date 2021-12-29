На территории "Газпрома" в Каменке нашли труп охранника с ранами на голове, руках и ногах

С места происшествия изъяли нож, два молотка и топор.

В Ленобласти возбудили уголовное дело по статье "Убийство" после обнаружения трупа охранника на территории газораспределительной базы АО "Газпром" в Каменке. Об этом стало известно Piter.TV.

На теле 44-летнего мужчины, уроженца республики Беларусь, проживающего в строительном вагончике на территории базы "Газпром", нашли признаки насильственной смерти. На правой голени имелась сквозная колото-резанная рана, также были кровоподтеки на туловище и конечностях, рана затылочно-теменной части головы.

Труп направили в морг для установления причины смерти. С места происшествия изъяли нож, два молотка и топор.

Подозреваемым по делу стал 58-летний житель Петербурга. Его задержали "по горячим следам" и доставили в отдел полиции. Сейчас он находится в изоляторе.

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Фото: Piter.TV