Бригада теплоэнергетиков обнаружила труп неизвестного под путепроводом в Тихвине

На теле мужчины нет видимых признаков насильственной смерти.

В двенадцатом часу дня во вторник, 8 декабря, в полицию Тихвинского района Ленобласти обратился диспетчер "Газпромтеплоэнерго". Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, бригада компании обнаружила под путепроводом на Центролитовской улице труп неизвестного мужчины.

Прибывшая на место полиция обнаружила тело без видимых признаков насильственной смерти, мужчина с черными волосами средней длины лежал лицом на земле. Одет погибший в черную куртку из кожзама с меховым воротником, черные резиновые сапоги, черные штаны, спущенные до колена. Личность умершего пока не установлена.

Ранее мы писали, что подозреваемого в убийстве собственной бабушки суд в Петербурге заключил под стражу.

Фото: Piter.TV