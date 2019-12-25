За АЗС на Кубинской улице нашли труп неизвестного без шнурков

Тело направили в морг для установления точной причины смерти.

Полиция Петербурга проводит проверку после обнаружения трупа неизвестного мужчины за АЗС на Кубинской улице. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти лежало вдоль ж/д путей, в 200 метрах от заправочной станции. По предварительной информации, умерший был без определенного места жительства. На вид ему 40-45 лет. Волосы темно-русые, короткие, с сединой. Был одет в куртку серого цвета с белыми полосками, спортивные штаны синего цвета с тремя полосками по бокам и ботинки черного цвета без шнурков. Особых примет нет.

Труп направили в морг для установления причины смерти.

Ранее мужчину в крови нашли мертвым в Ленобласти спустя несколько часов после ДТП.

Фото: Piter.TV