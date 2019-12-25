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Петербурженка обнаружила труп матери с кровоподтеками на голове
Сегодня, 8:41
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженка обнаружила труп матери с кровоподтеками на голове

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Труп направили в морг для установления точной причины смерти.

Днем 30 августа в дежурную часть полиции Петербурга обратилась местная жительница и рассказала, что обнаружила труп матери в квартире на Байконурской улице. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Прибывшие по указанному адресу стражи порядка обнаружили труп пенсионерки. На ее теле и голове были ссадины и кровоподтеки. Останки направили в морг для установления точной причины смерти.

Ранее мы писали, что один погиб, второй отравился в квартире на улице Маршала Казакова.

Фото: Piter.TV

Теги: полиция, труп
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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