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Петербурженка нашла в постели труп 17-летней сестры
Сегодня, 10:56
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nastya960

Петербурженка нашла в постели труп 17-летней сестры

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У девушки была эпилепсия.

Учащаяся медицинского колледжа обнаружила дома умершую 17-летнюю сестру. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Девушки являются гражданками Узбекистана, в Петербурге проживают вместе со своими родителями. Семья благополучная. Старшая сестра, которая является студенткой 4-го курса медицинского колледжа, вернувшись домой, нашла в постели мертвую сестру.

Внешних признаков насильственной смерти на теле не зафиксировано. Умершая нигде не училась и не работала, так как болела эпилепсией. Труп направили в морг для выяснения причины смерти.  

В Петербурге девушку убило током у фонарного столба.

Фото: Piter.TV

Теги: труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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