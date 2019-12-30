Петербурженка нашла в постели труп 17-летней сестры

Учащаяся медицинского колледжа обнаружила дома умершую 17-летнюю сестру. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".
Девушки являются гражданками Узбекистана, в Петербурге проживают вместе со своими родителями. Семья благополучная. Старшая сестра, которая является студенткой 4-го курса медицинского колледжа, вернувшись домой, нашла в постели мертвую сестру.
Внешних признаков насильственной смерти на теле не зафиксировано. Умершая нигде не училась и не работала, так как болела эпилепсией. Труп направили в морг для выяснения причины смерти.
В Петербурге девушку убило током у фонарного столба.
Фото: Piter.TV
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