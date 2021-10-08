Жители Александровска просят чиновников разобраться в конфликте.

Трудовых мигрантов в Пермском крае обвиняют в избиении ребенка. Об этом рассказали журналисты из Telegram-канала Mash. Известно, что инцидент произошел на территории города Александровск. Очевидцы сообщили, что иностранцы напали на 13-летнего подростка. Приезжие обвинили мальчика в том, что его друзья разломали бордюры, которые они до этого устанавливали. Речь идет о дорожном объекте, который ремонтируется.

Родители 13-летнего Константина объяснили, что сын вместе с друзьями играли около того места, где устанавливались бордюры. Мигранты успели поймать только одного мальчика, так как все остальные дети разбежались в разные стороны. Подросток получил несколько ударов по лицу и в живот. Обидчики также несколько раз кинули его на землю.

Один из рабочих по имени Артур Маркосян после заявил о том, что никто ребенка не избивал,однако его держали за руки, пока мальчика не забрали родители. Сейчас жители города требуют у властей и правоохранительных органов проведения расследования по факту произошедшего.

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Фото и видео: Telegram / Mash