Авария произошла около часа ночи.

В ночь на 16 июня в Московском районе Петербурга произошла коммунальная авария. В сети появились фотографии и видео с места происшествия.

Инцидент случился около часа ночи. По словам очевидцев, возле дома №109 на Краснопутиловской улице прорвало трубу с горячей водой. Кипяток вытекал на дорогу через швы в асфальте. В результате ЧП затопило несколько машин.

На месте происшествия работали аварийные службы.

Ранее мы писали, что Ford Fusion провалился под асфальт из-за прорыва трубы на Малом проспекте В.О.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Игорь Сергеевич