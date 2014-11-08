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Общественный транспорт вернулся на маршруты после разлива кипятка на Есенина
Сегодня, 9:38
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Общественный транспорт вернулся на маршруты после разлива кипятка на Есенина

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На маршруты повлиял дефект на трубопроводе диаметром 600 мм.

Движение общественного транспорта восстановили по действующей трассе после прорыва трубы на улице Есенина. Об этом в ночь с 8 на 9 декабря сообщил СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Речь идет об автобусе №198 и троллейбусе №13. Накануне им пришлось менять свои маршруты из-за разлива горячей воды.

Вечером 8 декабря на трубопроводе на улице Есенина, 17,  обнаружили нарушение диаметром 600 мм. В МЧС Петербурга рассказали, что мужчина получил ожоги ног, его госпитализировали. По предварительным данным, пострадал сантехник ЖКС №2 Выборгского района.

Накануне Piter.TV подробно рассказывал о коммунальной аварии.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: горячая вода, общественный транспорт, прорыв трубы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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