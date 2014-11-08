Общественный транспорт вернулся на маршруты после разлива кипятка на Есенина

На маршруты повлиял дефект на трубопроводе диаметром 600 мм.

Движение общественного транспорта восстановили по действующей трассе после прорыва трубы на улице Есенина. Об этом в ночь с 8 на 9 декабря сообщил СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Речь идет об автобусе №198 и троллейбусе №13. Накануне им пришлось менять свои маршруты из-за разлива горячей воды.

Вечером 8 декабря на трубопроводе на улице Есенина, 17, обнаружили нарушение диаметром 600 мм. В МЧС Петербурга рассказали, что мужчина получил ожоги ног, его госпитализировали. По предварительным данным, пострадал сантехник ЖКС №2 Выборгского района.

Накануне Piter.TV подробно рассказывал о коммунальной аварии.

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