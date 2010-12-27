В Петербурге троллейбусы №№ 24, 26 будут следовать по измененному пути

В Петербурге два троллейбуса изменят маршрут следования из-за ремонтных дорожных работ.

В Санкт-Петербурге из-за дорожных работ с 23.00 26 октября до 05.30 27 октября закроется троллейбусное движение на перекрестке проспекта Юрия Гагарина и Кузнецовской улицы.

В этот вечер троллейбус №24 будет курсировать следующим образом: от к/ст "Звездная улица" по действующей трассе до улицы Типанова, далее по улице Типанова, Московскому пр. до к/ст "Станция метро "Московские ворота".

№26: от к/ст "Ж/д станция "Сортировочная" по действующей трассе до проспекта Космонавтов, далее по улице Типанова, Московскому проспекту до к/ст "Станция метро "Московские ворота".