Троллейбус оборвал крепления проводов возле станции метро "Площадь Восстания"

Это стало причиной серьезной пробки на Невском проспекте.

Днем 22 июня возле вестибюля №2 станции метро "Площадь Восстания" произошла авария. У троллейбуса оборвалось крепление проводов. Из-за этого транспортное средство не может продолжить движение. Очевидцы опубликовали в сети фото с места происшествия.

На кадре видно, что троллейбус встал прямо посреди оживленной дороги. Из-за этого на участке Невского проспекта в сторону Московского вокзала образовался 5-балльный затор. Свободным остался лишь один ряд.

Ранее при столкновении мотоцикла и велосипеда в Ленобласти погибли двое.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Алексей Васильев, скриншот / "Яндекс.Пробки"